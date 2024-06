Prostitute trans alla fontana di Aricò per adescare clienti, la petizione dei residenti di via Piave a Mestre

MESTRE - Degrado, sbandati e, giurano i residenti, anche prostitute (trans) che utilizzano la fontana di via Piave, con le statue bronzee dell’artista Gianni Aricò, come “base” per adescare i clienti, consumare alcolici e bivaccare. Un fenomeno, quello della prostituzione su strada, ormai quasi assente sul territorio mestrino, da quando, complice la pandemia ma soprattutto i controlli e il nuovo regolamento di polizia locale, le prostitute hanno cominciato a esercitare “indoor” negli appartamenti da loro regolarmente abitati in zona e non più sulla pubblica via. I residenti che abitano nei condomini adiacenti alla fontana e i gestori dei locali hanno immortalato alcune scene “notturne” ma anche serali di degrado e stanno raccogliendo le firme per presentare una diffida al Comune.