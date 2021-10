Viaggio nello spazio, l'emozione del "Capitano Kirk" con Blu Origin

Le emozioni raccontate in una clip pubblicata sui canali social di Blu Origin, la compagnia di Jeff Bezos che sta portando nello spazio "civili" per l'inizio di una nuova era del turismo. In queste immagini riprese nella capsula New Shepard, lo stupore dell'attore William Shatner, (alias Capitano Kirk), Chris Boshuizen, fondatore di una società per lo studio della Terra, il microbiologo Glen de Vries e la dirigente di Blue Origin Audrey Powers. (Video Facebook Blu Origin)