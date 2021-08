Tempeste solari potrebbero causare un blackout totale di internet nel mondo

Le tempeste solari sono causate da flussi di particelle ad alta energia provenienti dal sole, innescati da macchie solari, eruzioni solari ed espulsioni di massa coronale. Quando questo accade, possono verificarsi tempeste geomagnetiche, come è accaduto in luglio, quando per fortuna la Terra non è stata sfiorata.Da Sidney si sta studiando un sistema per prevedere in anticipo queste tempeste geomagnetiche e attutirne le catastrofiche conseguenze: un blackout del web globale ad esempio, che porterebbe a danni inestimabili.

