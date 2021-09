Spazio, per la prima volta in orbita 4 civili: il lancio del razzo di SpaceX dalla rampa delle missioni Apollo

I servizi di Paolo Ricci Bitti

Questo è lo straordinario lancio dello SpaceX Falcon 9: il primo razzo nella storia con a bordo dei civili. Il gruppo è composto da 4 persone: Jared Isaacman è il miliardario che ha organizzato e in gran parte finanziato la missione. Insieme a lui Hayley Arceneaux, medico, Sian Proctor, insegnante, e Chris Sembroski, veterano dell'aeronautica. Si tratta della missione Inspiration4: un punto di svolta per il turismo spaziale. L'equipaggio rimarrà in orbita intorno alla Terra per ben 3 giorni: l'ammaraggio è previsto il 19 settembre al largo della Florida. Lancio e addestramento dell'equipaggio sono stati curati dalla compagnia spaziale di Elon Musk. Un decollo memorabile quello dello SpaceX Falcon 9: le immagini rimarranno per sempre nella storia.