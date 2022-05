Samantha Cristoforetti, il primo TikTok dalla stazione spaziale: milioni di like

Samantha Cristoforetti in versione tiktoker incassa milioni di like fin dai primi video postati sul social TikTok in cui è appena sbarcata: fra quelli basati sulla sua precedente missione (2014/2015) ce ne sono anche da un milione di like riscossi in pochi giorni, adesso è arrivato il primo direttamente dalla stazione spaziale dove è arrivata il 28 aprile: e i "mi piace" galoppano. Effettivamente non si hanno notizie di altri tiktoker che si siano spinti più lontano di lei dalla Terra. Il piglio è molto disinvolto e su ogni chat legate ai video arriva una pioggia di domande sull'attività degli astronauti: qundi l'obbiettivo divulgativo può dirsi raggiunto. Samantha Cristoforetti, o CristofoReady, come dicono a Houston e Cape Canaveral, è un'astronauta dell'Agenzia spaziale europea: per cinque mesi sarà impegnata sull'Iss nella missione Minerva. Il suo profilo twitter @AstroSamantha (@astro è il suffisso twitter di tutti gli astronauti) sta per doppiare quota un milione di follower.

APPROFONDIMENTI PODCAST Samantha Cristoforetti: da quel sogno "spaventosamente... SPAZIO Sulla Stazione spaziale con Samantha Cristoforetti il comando passa... IN ORBITA Stazione spaziale internazionale e Samantha Cristoforetti: come... MONDO Iss, cosmonauti russi mostrano la bandiera sovietica innalzata a... MISSIONE MINERVA Samantha Cristoforetti in tuffo sulla Stazione spaziale internazionale ASKANEWS L'astronauta Samantha Cristoforetti è arrivata sull'Iss MONDO Samantha Cristoforetti, un bacio ai figli prima del decollo da Cape... L'INTERVISTA Samantha Cristoforetti, diretta del lancio: oggi compie gli anni,... TECNOLOGIA Samantha Cristoforetti torna nello spazio per la missione Minerva...