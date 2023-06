Microsoft Down, Outlook e Teams sono offline. Anche in Italia il servizio è irraggiungibile

We're investigating an issue with accessing Outlook on the web. June 5, 2023

Questa volta è direttamente l'azienda a segnalare un problema dei propri servizi. E' Microsoft down il trend del momento sui social. Su Twitter per l'esattezza dove l'azienda segnala che la suite Microsoft 365, quella di Word ed Excel, è inaccessibile per migliaia di utenti in tutto il mondo.Su Twitter, Microsoft ha scritto: «Stiamo indagando su un problema con l'accesso a Outlook sul Web». La società ha assicurato agli utenti che sta controllando attivamente i suoi sistemi di rete e i recenti aggiornamenti nel tentativo di identificare la causa principale del problema. Microsoft ha anche rivelato che l'interruzione sta coinvolgendo altri servizi: «Abbiamo identificato l'impatto anche per Microsoft Teams, SharePoint Online e OneDrive Business. Stiamo fornendo dettagli e aggiornamenti per tali servizi tramite MO571683. Gli aggiornamenti relativi a Exchange e Outlook sul Web continueranno a essere forniti tramite EX571516»