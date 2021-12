La sonda Solar Parker tocca il Sole, le immagini mostrate dalla Nasa

«Per la prima volta nella storia, un veicolo spaziale ha toccato il Sole. La sonda Solar Parker della Nasa ha volato attraverso la parte più esterna dell'atmosfera del Sole, la corona, e ha campionato particelle e campi magnetici». Questo l'annuncio di qualche settimana fain occasione del meeting dell'American Geophysical Union a New Orleans. Oggi le immagini della sonda mentre arriva a destinazione sfiorando l'atmosfera solare il 28 aprile scorso. Come l'allunaggio ha permesso di capire come si è formato il nostro satellite, così toccare l'atmosfera solare aiuterà a scoprire informazioni cruciali sulla nostra stella e la sua influenza sul Sistema solare.

