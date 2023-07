Ucraina, Kennedy intervistato grazie all'Ia: «Tratterei la pace con Putin»

«Se fossi ancora in vita e presidente degli Stati Uniti, sarei disposto a intraprendere negoziati con il presidente Putin per cercare una soluzione pacifica alla situazione in Ucraina». Così ha risposto, a una domanda sulla possibile soluzione al conflitto in corso, l'ex presidente americano John Fitzgerald Kennedy, ricreato tramite intelligenza artificiale e intervistato da Sarah Varetto, EVP Communications, Inclusion & Bigger Picture di Sky.

Con Sky Up, il programma di Sky creato per combattere il divario digitale, vogliamo dare il nostro contributo per promuovere la digital equity, mettendo a disposizione di chi è più svantaggiato strumenti e competenze che diano alle persone possibilità di crescita e realizzazione personale e professionale» ha dichiarato Sarah Varetto. L'immagine di Kennedy è stata creata dagli autori digitali Roberto e Gualtiero Carraro, che con la loro società, Carraro LAB, sviluppano piattaforme, tecnologie e contenuti innovativi nei settori più avanzati dei nuovi media. «Abbiamo creato per finalità dimostrative quello che possiamo ribattezzare John Fake Kennedy. Si tratta di una figura generata dall'intelligenza artificiale» ha dichiarato Roberto Carraro. Sul fronte dell'informazione Sky Tg24 vuole essere un punto di riferimento per l'approfondimento sull'Intelligenza artificiale, con una programmazione dedicata che ha come obiettivo quello di aiutare il pubblico a capire non solo cos'è l'intelligenza artificiale e quali siano i suoi campi di applicazione, ma anche di affrontare i temi etici e filosofici che questa tecnologia sta ponendo al genere umano.