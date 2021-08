Doomscrolling, cos’è e perché bisogna liberarsene

In tempo di pandemia e di lockdown il fenomeno del doomscrolling è aumentato in maniera esponenziale. Per chi ancora non lo sapesse si tratta di un neologismo inglese entrato nell’Oxford Dictionary nel 2020. Questo termine indica la tendenza a cercare in modo ossessivo cattive notizie online, scorrendo sullo schermo del nostro telefonino o tablet o pc per informarci sulle sventure che accadono nel mondo. Foto: Shutterstock Music: "Perception" from Bensound.com

