Conclusa la missione spaziale privata AX-2 della americana Axiom

L'equipaggio è rimasto in orbita per 10 giorni di cui 8 sull'ISS

Milano, 31 mag. (askanews) - Dopo 10 giorni nello Spazio si è conclusa, con uno spettacolare ammaraggio notturno nelle acque del Golfo del Messico della navetta Crew Dragon "Freedom" di SpaceX, la missione AX-2, seconda missione spaziale privata della storia dell'azienda americana Axiom Space.

Le operazioni di deorbiting sono durate circa 10 ore dal momento in cui la navetta si è staccata dalla Stazione Spaziale Internazionale dopodiché la "Freedom" è rientrata nell'atmosfera terrestre, rallentando nell'ultimo tratto grazie al dispiegamento dei paracadute.

A bordo, i 4 astronauti privati dell'equipaggio: la comandante Peggy Whitson, veterana della Nasa con 4 voli alle spalle e già comandante della Stazione Spaziale Internazionale per 2 volte, il pilota John Shoffner e i 2 specialisti di missione, Ali Alqarni e Rayyanah Barnawi, quest'ultima prima donna saudita ad andare nello Spazio.

Rayyanah Barnawi, astronauta della Saudi Space Commission, ricercatrice universitaria nel campo delle scienze biomediche ed esperta di cellule staminali è stata la 600ma astronauta ad andare in orbita ed è stata la prima a essere estratta dalla navetta "Freedom", ricoverata sulla nave appoggio dopo lo splashdown nell'Oceano Atlantico.

Oltre a organizzare voli spaziali privati, la Axiom sta realizzando - anche grazie all'industria aerospaziale italiana - un segmento della Stazione Spaziale Internazionale destinato, un domani, a staccarsi per diventare la prima stazione spaziale privata della storia, utilizzabile per scopi commerciali.

L'intento dell'azienda è rendere lo Spazio accessibile non solo ad astronauti governativi ma a una fetta più ampia di possibili utilizzatori privati.

In addestramento alla Nasa di Houston per conto della Axiom, per una prossima missione privata sull'ISS, c'è anche l'italiano Walter Villadei, Colonnello dell'Aeronautica Militare e membro di back-up della missione Ax-2 appena conclusa.