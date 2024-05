Da Gaza a Padova, la storia di Chaima: a 8 anni ha perso la gamba e un braccio nei bombardamenti

PADOVA - È arrivata oggi, venerdì 31 maggio, in Arcella, Chaima una bambina palestinese di 8 anni che ha perso la gamba e il braccio destro a seguito di un bombardamento sulla Striscia di Gaza. La bambina prima si trovava a Trieste, dove è stata ricoverata e stabilizzata per un mese. Il trasferimento è stato reso possibile attraverso un Ong inglese.

Lei e lo zio che l'accompagna saranno ospitati a Padova in un appartamento della comunità buddista Tara Cittamani per tre mesi (solo accoglienza domiciliare, non sanitaria), a settembre la bambina è attesa a Bologna per le protesi. È di fatto la prima accoglienza a Padova gestita da Comunità palestinese del Veneto e SpGV (Sanitari per Gaza Veneto). Lo zio Yazid che racconta la terribile storia della sua famiglia. (video di Madeleine Palpella)