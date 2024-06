É di nuovo record di spritz al Naviglio di Padova: oltre 6 mila bicchieri per il maxi brindisi

PADOVA - Spritz world record raggiunto anche quest'anno. La sera di mercoledì 5 giugno al Naviglio di Padova, al Portello, si è tenuto il brindisi più numeroso svolto in contemporanea. E anche questa volta ci sono riusciti. Un appuntamento immancabile per tantissimi giovani che anche questa volta hanno affollato largo Colombo per concedersi l'aperitivo per eccellenza. E alle 21 è scattato il gong: record raggiunto, sono stati superati i 6.158 bicchieri dello scorso anno.

(video di Simone Piccirilli/Nuove tecniche)