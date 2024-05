PADOVA - Il governatore del Veneto Luca Zaia, presente a Padova per l'arrivo del Giro d'Italia, ha voluto commentare cosa rappresenta l'evento per la Regione: «Il giro per noi è identità, siamo la regioni più ciclistica d'Italia ed è una festa di popolo: quando passa in Veneto rispondiamo sempre bene. Non c'è Veneto senza Giro e non c'è Giro senza Veneto».

di Simone Piccirilli/Nuove tecniche