Tennnis, Canada trionfa a Malaga e vince la sua prima Coppa Davis

Battuta l'Autralia, Auger Aliassime top player

Malaga, 28 nov. (askanews) - Il Canada vince la sua prima Coppa Davis battendo, in finale a Malaga, l'Australia. Il primo incontro ha visto protagonista Denis Shapovalov che ha battuto Kokkinatis, mentre a portare il punto della vittoria è stato il numero sei al mondo Felix Auger Aliassime che ha strapazzato Alex De Minaur.

Il Canada, ripescato in seguito all'esclusione della Russia, ha così guadagnato per la prima volta l'insalatiera. Grandi festeggiamenti in campo per lo storico risultato.