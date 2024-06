Sinner torna a casa, grande festa a Sesto Pusteria: «Sono molto contento di essere qui»

(LaPresse) Grande festa a Sesto Pusteria, in provincia di Bolzano, per il ritorno a casa di Jannik Sinner.

Il tennista, appena salito sul trono di numero uno al mondo, è stato accolto dai suoi concittadini per una cerimonia con le istituzioni locali alla presenza del presidente altoatesino Arno Kompatscher. Poi un passaggio al circolo tennis del paese, per un incontro con i giovani tennisti della regione.

«Sono molto contento di essere qui, tutta la mia infanzia è a Sesto. Ricordo il tempo trascorso da piccolo a giocare in paese con gli amici». Così Jannik Sinner arrivato nella sua città natale di Sesto Pusteria per festeggiare la prima posizione nel ranking Atp. Il 22enne altoatesino è stato accolto in Municipio alle ore 14 dal sindaco di Sesto, Thomas Summerer, e dal presidente della Provincia autonoma di Bolzano, Arno Kompatshcer. Davanti alla sua famiglia, con la nonna paterna Emma e tantissimi curiosi, Sinner ha firmato l'albo d'oro del Comune. La festa sta proseguendo alla Tennishalle dove Sinner ha imparato a giocare a tennis e dove incontrerà i giovani allievi dei tennis club dell'Alta Pusteria.