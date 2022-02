Pechino 2022, Pellegrini: «Essere qui è emozionante»

«L'Italia ha avuto una buona partenza, ho assistito alle gare di ieri ed è stato bello». Così Federica Pellegrini, che in qualità di componente della Commissione atleti del Cio ha visitato gli impianti di sci alpino di Yanqing, a proposito dell'ottimo inizio della spedizione azzurra ai Giochi di Pechino 2022. «Per me è la prima esperienza ad una Olimpiade invernale - ha aggiunto - E' emozionante, è una esperienza nuovissima per me». (LaPresse)