Santoriello, il video del 2019: «Odio la Juve, sono tifosissimo del Napoli»

(Adnkronos) - "Sono tifosissimo del Napoli e odio la Juventus. Come pubblico ministero sono anti-juventino". Sono le parole che il pm Ciro Santoriello, titolare dell'accusa nel processo Prisma contro la Juventus, ha pronunciato in un evento del 2019. Le dichiarazioni del magistrato sono state 'ripescate' da un utente, @ColpogobboYtube, che ha scovato il video integrale dell'evento andato in scena alla Sala Sforza di Spazio Chiossetto a Milano un convegno organizzato del 14 giugno 2019.