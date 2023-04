Impresa Nutribullet Treviso, batte Bologna ed è salva: la festa

TREVISO - Non poteva essere una giornata migliore. La Nutribullet festeggia davanti ai propri tifosi la matematica salvezza battendo nel finale la rivale storica della Virtus Bologna di coach Scariolo 89-88, facendo esplodere il Palaverde. Una gara perfetta per i biancazzurri di Marcelo Nicola, capaci di lottare alla pari con la capolista (diventata ex, dopo il sorpasso dell'Olimpia Milano vincente in trasferta a Tortona contro Derthona 75-77) e di andare all'intervallo lungo 52-49, e mantenendo un punto di margine anche al termine del terzo periodo (68-67). La Virtus nell'ultimo parziale allunga però le distanze, arrivando anche sul +5: la Nutribullet viene tenuta in vita da due triple di fila di Ike Iroegbu e poi, a 2,5'' dalla sirena, è una percussione di Banks (con fallo) a firmare il sorpasso. Palla in mano a Bologna, Faggian nel tentativo di disturbare la rimessa, pesta la linea: fallo tecnico. In lunetta va Bellinelli ma sbaglia il canestro dell'overtime. L'ultimo assalto di Bologna si spegne sul ferro e per Treviso esplode la festa.

Ultimo aggiornamento: 20:14

