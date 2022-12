Il Marocco fa sognare il Maghreb e un intero continente con un'impresa straordinaria, che resterà scolpita nella storia dei Mondiali, e che lo proietta in semifinale dopo aver battuto il Portogallo 1-0. Eslpolde la festa in tutta Italia, da Milano a Torino con caroselli, canti, fumogeni. Anche a Roma, nel quartiere di Centocelle, i tifosi sono scesi in strada a celebrare questa storica giornata.