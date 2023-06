Dal 20 luglio al 20 agosto tra Australia e Nuova Zelanda

Milano, 25 giu. (askanews) - Migliaia di tifosi hanno affollato il Sydney Harbour Bridge ad un mese dall'inizio della Coppa del Mondo femminile FIFA. I mondiali si svolgeranno in Australia e Nuova Zelanda dal 20 luglio al 20 agosto e per la prima volta saranno in corsa 32 squadre.