L'Inter vince la Supercoppa ai supplementari

L'Inter ha vinto la Supercoppa Italiana sconfiggendo in finale 2-1 la Juventus a San Siro. A decidere il match il gol segnato a pochi secondi dallo scadere dei supplementari da Sanchez, quando entrambe le squadre già pensavano ai rigori. I nerazzurri avevano saputo rimontare, ribaltando l'iniziale vantaggio della Juve firmato da McKennie con un penalty trasformato da Lautaro Martinez, per poi decidere in zona Cesarini la partita con il guizzo dell'attaccante cileno.