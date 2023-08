Kevin Prince Boateng lascia il calcio: dallo scudetto col Milan al matrimonio con Melissa Satta

Kevin-Prince Boateng ha annunciato il suo addio dal calcio all'età di 36 anni. L'ex nazionale del Ghana si ritira dopo un'illustre carriera che lo ha visto giocare per 15 club in Europa. "Io ti amo. Ma per me è finita. Grazie di tutto calcio", scrive sui social l'ex milanista pubblicando anche un video che ripercorre i momenti piu importanti della sua carriera. L'ex centrocampista ha iniziato nell'Hertha Berlino ed è tornato nel suo club in Bundesliga dopo una carriera vissuta sulle 'montagne russe' viaggiando in tutta Europa dal Milan al Besiktas, dal Barcellona al Sassuolo, Portsmouth, Tottenham e Schalke 04. Ha segnato 76 gol in 502 presenze.

Ultimo aggiornamento: 09:40

