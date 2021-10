Juventus, Bernardeschi: esami ok, nessuna lesione

di Alberto Mauro

Fuori dopo un quarto d'ora di gioco al Meazza per un problema alla spalla decisamente fastidioso. Federico Bernardeschi si è presentato questa mattina al JMedical per sottoporsi agli esami strumentali, con accompagnatore e tutore al braccio, dopo che durante la sfida contro l'Inter gli è “uscita la spalla”.

«Bernardeschi, nel corso del match di ieri sera, ha riportato una lieve distorsione della spalla destra, gli esami a cui è stato sottoposto hanno escluso lesioni capsulo-legamentose». Questo l'esito dell'esame. Bernardeschi dunque in forte dubbio per la prossima sfida infrasettimanale contro il Sassuolo. Intanto si scalda Rabiot, negativizzato dal Covid-19 e pronto a tornare in campo mercoledì.