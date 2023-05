Taylor Townsend, l'attacco degli hater dopo l'eliminazione agli Internazionali

Taylor Townsend, la tennista americana simbolo della lotta ai pregiudizi, è stata eliminata nei giorni scorsi dagli Internazionali BNL d'Italia dalla cinese Wang Xiyu. La Townsend, subito dopo il match perso per 6-2; 0-6; 7-5 è stata vittima di un nuovo attacco social . Non è la prima volta infatti che l'americana si trova a subire l'onda d'odio di anonimi che utilizzano i profili ufficiali degli atleti per sfogare la loro rabbia. Anche se questa volta l'attacco è arrivato attraverso una mail. La Townsend ha pubblicato l'orribile messaggio ( "Vorrei vedere la tua testa rotolare a terra") in una delle sue story Instagram . Immediata la reazione del tennis , tanti i messaggi di sostegno. Tra questi quello dell'ex giocatrice Monica Puig che ha chiesto un intervento immediato e diretto dell'ATP e della WTA: «Sono allarmata e disgustata da tutto questo. ATP e WTA dovrebbero iniziare a fare qualcosa e meglio per proteggere i nostri giocatori. Non si tratta solo di salute mentale ma anche di sicurezza. Nel mondo di oggi tutto questo non può essere ignorato»