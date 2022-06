Inter, raggiunto l'accordo con Simone Inzaghi: contratto rinnovato

Simone Inzaghi e l'Inter hanno trovato l'accordo per il rinnovo del contratto. Il tecnico firmerà fino al 2024, con un sostanziale ritocco dell'ingaggio. L'annuncio ufficiale è atteso per oggi. Nel vertice di ieri con il presidente Zhang si è parlato anche del ritorno di Romelu Lukaku, che sembra ormai imminente. Il club nerazzurro ha alzato l'offerta al Chelsea per il prestito dell'attaccante belga. Si studia anche la fattibilità economica dell'ingaggio di Paulo Dybala, svincolato dalla Juventus. Ma prima di accogliere l'argentino, la società deve sfoltire la rosa in attacco, cedendo Sanchez e uno tra Correa e Dzeko. (Lapresse)