A Helsinki neve e freddo, si sa, non sono un problema. Neanche se sei in uno stadio senza copertura. Dopo l'argento di Torino 2006 e il doppio bronzo di Vancouver 2010 e Sochi 2014, la squadra finlandese di hockey ha sfatato il tabù Olimpico e si è appesa al collo la prima medaglia d'oro della propria storia. Dopo il trionfo di Pechino 2022, i finlandesi hanno atteso i propri eroi in patria festeggiando sotto una fitta nevicata.