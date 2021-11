F1, è morto Frank Williams

È morto all'età di 79 anni Sir Frank Williams, storico fondatore ed ex capo della scuderia Williams di F1. Era stato ricoverato in ospedale venerdì scorso ed è deceduto domenica mattina, come comunica sui canali social l team inglese. Williams fondo la Frank Williams Racing Cars nel 1966 dopo una breve carriera come pilota e meccanico. Nel 1977, annunciò la formazione della Williams Grand Prix Engineering, che ancora gareggia in F1. Ha agito come capo della squadra dalla sua formazione fino a settembre 2020. (LaPresse)