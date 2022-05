Un gol che potrebbe significare molto per l'Everton e per la lotta alla salvezza. Richarlison segna al Chelsea ma ora rischia una punizione per la sua esultanza ai limiti. Il brasiliano, dopo aver segnato la rete della vittoria, si è lasciato andare lanciando un fumogeno (dei propri tifosi) verso la tribuna. Secondo i media britannici, Richarlison rischia provvedimenti da parte della Federazione per il suo gesto al Goodison Park.