Nessun avvicinamento, anzi può essere arrivato lo strappo definitivo. Dalla Continassa si è alzata una fumata nerissima dopo l'incontro tra la dirigenza della Juventus e gli agenti di Paulo Dybala. All'ordine del giorno c'era il prolungamento di contratto dell'argentino, in scadenza a giugno prossimo. E, dopo l'annullamento in extremis del primo faccia a faccia fissato per lo scorso 10 marzo, la resa dei conti è arrivata questa mattina.