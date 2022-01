I fan di Novak Djokovic festeggiano per le vie di Melbourne la decisione del tribunale di annullare la decisione di sospendergli il visto, cancellato dopo il suo arrivo in Australia poiché non è vaccinato ma guarito dal covid.

Djokovic: «Ho preso il Covid due volte e non sono vaccinato». I documenti e gli scenari: può giocare gli Australian Open?

Fonte Twitter Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it