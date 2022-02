Dino Zoff compie 80 anni: la straordinaria carriera del portiere campione del mondo

Dino Zoff compirà ottant'anni domani 28 febbraio. La sua è stata la carriera storica di un atleta, di un dirigente sportivo e di un uomo che ha scritto la storia del calcio italiano. Dino Zoff ci ha regalato con il talento, ma anche con la professionalità e l'applicazione, infiniti momenti di gioia, tanti con la sua Juventus ma tantissimi anche con la nazionale Campione del Mondo nel 1982 con lui tra i pali e vicecampione d'Europa, nel 2000, con lui in panchina.

Per molti è stato un punto di riferimento, colui che non solo deve essere ammirato, ma soprattutto osservato e ascoltato per carpirne l'insegnamento colui che con le sue mani, ricordate anche in un francobollo, ha portato sul gradino più alto il calcio italiano