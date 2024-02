Coppa Davis, Mattarella agli Azzurri: "Straordinario spirito di squadra"

(Agenzia Vista) Roma, 01 febbraio 2024 "E' straordinario e ammirevole lo spirito di squadra che si è visto in quei giorni. Per la capacità preziosa di trasmettere serenità anche nei momento difficili. Dal 26 novembre sono passati già dei mesi ma non si è attenuato l'entusiasmo dei cittadini, crescenti. Anche io ho seguito le partite". Così il presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione dell'incontro con Jannik Sinner e la nazionale italiana maschile di tennis vincitrice della Coppa Davis. Durata video: Quirinale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Ultimo aggiornamento: 22:13

