Chelsea, Tuchel mostra i muscoli dopo la lite con Conte

«È stato come un confronto tra due giocatori che in campo si scontrano. Per me non è un grande problema, quello che è successo fa parte del gioco, del calcio di Premier League». Così, nel dopopartita di Chelsea-Tottenham l'allenatore dei Blues Thomas Tuchel ha commentato la rissa in campo fra lui e il collega degli Spurs Antonio Conte a fine partita, che è costato il cartellino rosso ai due tecnici. Il tecnico tedesco, prima della conferenza stampa, ha mostrato i muscoli scherzando con i giornalisti.