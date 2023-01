Arbitro mostra il primo cartellino bianco nella storia del calcio per il gesto di fair play

Giallo, rosso e bianco. La nuova "bandiera" del calcio si arricchisce di un colore. Almeno di quelli a disposizione degli arbitri. Per la prima volta nella storia del calcio, infatti, un arbitro ha esibito il cartellino bianco durante Benfica-Sporting, derby valido per il campionato femminile di calcio. La direttrice di gara, Catarina Campos, ha mostrato il cartellino bianco ai medici di entrambe le squadre che, al 45' della sfida valida per il campionato portoghese (finita 5-0), sono intervenuti per prestare soccorso a un tifoso colto da malore.