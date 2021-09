Dieta, digiunare prima di allenarsi fa bene? Ecco cosa c'è da sapere

Può capitare che avere qualcosa nello stomaco durante un allenamento porti a nausea e disturbi, ma accade anche che senza mangiare nulla prima di fare attività fisica le energie possano venire meno. Che fare allora? Allenarsi a digiuno è giusto oppure no? I pareri sul tema sono diversi: in questo video vediamo alcune indicazioni sui benefici che si possono trarre dal fare attività fisica a stomaco vuoto e sui soggetti che invece dovrebbero del tutto evitare questa pratica. Ecco cosa bisogna fare per bruciare una maggiore quantità di grassi superflui mantenendosi in salute e senza correre rischi.

