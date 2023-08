Addio a Carlo Mazzone, l'ultimo video postato sui social: un bacio al nipote

(Agenzia Vista) Roma, 19 agosto 2023 È morto a 86 anni Carlo Mazzone, ex calciatore ed ex allenatore. Ecco l'ultimo video pubblicato sui social in cui si vede un Mazzone che bacia il nipote. / Twitter Mazzone Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

