X Factor, Marla canta Mi sei scoppiato dentro al cuore di Mina

Il look dark con cui Martina Baldaccini (in arte Marla) si presenta a X Factor 2022 nasconde una personalità timida ma grintosa. 27 anni, originaria di Carbonia (Sardegna) e poi trasferitasi prima a Londra e poi a Roma, fa l’artista di strada: «La vita da artista di strada per me è perfetta perché le mie passioni nella vita sono viaggiare e la musica – racconta Martina – La mia chitarra è sempre stata la mia carta di credito: ovunque io andassi potevo arrivarci anche con 20 euro tanto sapevo che avrei fatto i soldi così».

X Factor, l'esibizione di Marla

Per il suo approdo a #XF2022 – ieri la terza puntata di Audition, su Sky e in streaming su NOW e sempre disponibile on demand – sceglie uno scoglio gigantesco, “Mi sei scoppiato dentro il cuore” di Mina, personalizzandola grazie al suo timbro sfaccettato e particolare. Il feedback positivo è unanime, da pubblico e giudici, secondo Dargen D’Amico «hai preso Mina e le hai fatto il cucchiaio di Totti». Grandi applausi, Marla può tornare per i Bootcamp.

Immagini concesse da Sky, sito ufficiale xfactor.sky.it: X Factor 2022 è ogni giovedì alle 21.15 su Sky e in streaming su Now, sempre disponibile on demand.