X Factor, Fedez: «Morgan mi ha insegnato a fare tv»

La campanella dei Live di ‘X Factor 2022’ suona giovedì 27 ottobre. Al tavolo Fedez, Ambra Angiolini, Dargen D’Amico e Rkomi sono pronti a far conoscere le loro squadre mentre Francesca Michielin tiene le fila dello show al Teatro Repower di Milano. Veterano al tavolo, Fedez ricorda la sua esperienza di giudice con un aneddoto curioso: “Ho un sacco di ricordi legati a ‘X Factor’, alla mia prima edizione avevo 23 anni, ora ne ho 33. Ma c’è un ricordo indelebile su tutti, ed è l’edizione con Morgan che considero la persona che mi ha insegnato a fare televisione”. “Ho scelto una squadra eterogenea e se vogliamo anche con una quota sperimentale – afferma, quindi, Federico in merito ai suoi talenti – stiamo lavorano bene”. I Live Show di ‘X Factor 2022’ sono ogni giovedì alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW, sempre disponibili on demand e visibili su Sky Go; il mercoledì successivo al primo on air saranno poi proposti in prima serata su TV8. Foto PF