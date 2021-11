X Factor, Emma e Mika cantano Lucio Dalla e conquistano tutti

Dopo aver mostrato al tavolo un legame intenso, un'amicizia capace sin dalle Audition di conquistare il pubblico e i fan, che li hanno acclamati a gran voce sui social, Emma e Mika hanno duettato per la prima volta sul palco di X Factor (ieri, come ogni giovedì alle 21.15 su Sky e in streaming su NOW, sempre disponibile on demand) reinterpretando uno dei capolavori di Lucio Dalla, “Anna e Marco”. Un’esibizione emozionante e delicata, un messaggio di stima reciproca e di amicizia che ha raccolto applausi. (credit “Immagini concesse da Sky” )