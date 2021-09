Baci, effusioni e fan in visibilio per la passerella veneziana di Ben Affleck e Jennifer Lopez. La coppia dell’estate ha sfilato prima della proiezione del film ‘The Last Duel’, fuori concorso alla Mostra del cinema di Venezia. Affleck infatti è tra protagonisti del film, insieme a Matt Damon, Adam Driver e Jodie Comer. Per l’occasione sul tappeto rosso del Lido è arrivato anche il campione olimpico Marcell Jacobs.