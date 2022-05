(Adnkronos) - Qualcuno è già in zona da giorni, in tenda come vuole la tradizione. Ma il grosso dei fan di Vasco è arrivato oggi come una marea gioiosa pronta ad assistere prima alle prove e poi al concerto di Vasco di domani. Un evento atteso da più di due anni, bloccato dalla pandemia, e che segna oggi il ritorno dei grandi raduni rock, con 120.000 persone attese solo alla prima data di un tour che ha già venduto 660.000 biglietti.