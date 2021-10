Benji debutta al cinema insieme alla compagna Bella Thorne

Coppia nel film e nella vita. Benjamin Mascolo, noto come Benji quando cantava nel coppia pop che gli ha dato la popolarità, debutta in Time is up, commedia romantica, insieme all'americana Belle Thorne,, sua compagna nella vita reale e futura sposa. Nel film diretto da Elisa Amoroso, Benjamin è Roy, mentre Bella è Vivien, due adolescenti dalle personalità apparentemente opposte. Vivien è una studentessa talentuosa con la passione per la fisica e il desiderio di entrare in una prestigiosa università americana. Vive la sua vita come una formula matematica che la spinge a rimandare al futuro la propria felicità. Roy invece è un ragazzo problematico, tormentato da un trauma vissuto da bambino, che sembra rincorrerlo inesorabilmente e mandare continuamente in fumo tutti i suoi sogni. Ma anche le scienze esatte hanno le loro variabili e, come sempre accade, la vita riesce a intrecciare i suoi eventi in modi sorprendenti e inaspettati. Servizio di Paolo Travisi