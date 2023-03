(Adnkronos) - Duetto a sorpresa per un'artista di strada, Virginia Mingoli, che si è ritrovata a cantare con Tananai 'Tango', il brano presentato dall'artista nell'ultima edizione del festival di Sanremo. Nelle immagini postate su TikTok, tra lo stupore della ragazza impegnata in una performance a via del Corso, l'arrivo del cantante che intona il brano abbracciandola.