Tale e Quale Show, Antonino imita Loredana Bertè e lascia tutti a bocca aperta

Tale e Quale Show su Rai Uno inarrestabile sia in share (24,7%) sia in valore assoluto (4,1 milioni). Carlo Conti da record. Nella puntata di ieri sera, venerdì 28 ottobre: capelli blu elettrico, mini dress in velluto nero e la sua adorata borsetta, a Tale e Quale Show Antonino si trasforma in Loredana Bertè e conquista il primo gradino del podio.

Il cantante che ha interpretato il brano ‘Cosa ti aspetti da me’ ha lasciato senza parole il pubblico in studio e i giudici Giorgio Panariello, Loretta Goggi, Cristiano Malgioglio e il quarto giudice Francesca Manzini nei panni di Mara Venier. La performance di Antonino è terminata così con una standing ovation e i complimenti dei giudici: “Siamo rimasti senza parole, bravissimo”.