Tale e Quale Show 2022, Francesco Paolantoni e Gabriele Cirilli imitano Daniela e Loretta Goggi: performance da applausi

La finale di Tale e Quale Show vola al 28,1% di share e 4.454.000 telespettatori e Antonino Spadaccino è il vincitore. Ma anche l'esibizione finale di Francesco Paolantoni e Gabriele Cirilli è stata in grande stile. ‘L’allievo ripetente e il suo coach’ hanno dovuto confrontarsi con una difficilissima imitazione, quella delle sorelle Daniela e Loretta Goggi interpretando il brano “Domani”.

Antonino Spadaccino vince Tale e Quale show 2022: l'esibizione di Cocciante incanta tutti

Tale e Quale Show, Paolantoni-Cirilli: esibizione di stile

La loro straordinaria performance, andata in onda venerdì 11 novembre in diretta su Rai a ‘Tale e Quale Show’, è stata apprezzatissima proprio dalle sorelle Goggi sedute in giuria. Paolantoni-Cirilli, l'esibizione è in grande stile. Per il duo Paolantoni-Cirilli verve, simpatia e sempre tanta professionalità nell’omaggio a due grandi donne e attrici italiane. A partire da venerdì 18 novembre Carlo Conti condurrà il Torneo dei Campioni durante il quale i migliori concorrenti di questa edizione sfideranno i migliori della scorsa stagione.