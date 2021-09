Famoso in tutto il mondo Andrea Griminelli ha incantato il pubblico dell’evento Griminelli Plays Morricone, organizzato da Fenix Entertainment con Bulgari al Chiostro di San Nicolò. Il nuovo disco del flautista, in uscita a dicembre, è dedicato al maestro Ennio Morricone e vede la partecipazione di ospiti come Zucchero, Nek e Sting, tutti presenti alla serata evento. (Servizio a cura di Eva Carducci)