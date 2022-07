Stefano De Martino, escluse le seconde nozze con Belen Rodriguez: cosa dichiara il conduttore

Dopo un anno e mezzo sono tornati insieme e questa volta sono in tanti a credere che possa durare per sempre. Belen Rodriguez e Stefano De Martino stanno facendo parlare di loro e della storia d’amore più caotica di sempre. Si sono fidanzati, poi sposati, separati, ritrovati, separati e adesso non possono fare a meno l’uno dell’altro. "Tutti hanno un amore tormentato, c’è un transfer emotivo nei nostri confronti” ha affermato l’ex ballerino.

Belen Rodriguez sbotta contro la vip che corteggia Stefano De Martino: «Non allargarti, è mio marito»