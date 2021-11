Stasera in tv, “Sotto il vulcano”: l'esclusivo documentario di Rai 2. Le anticipazioni

Rai Documentari dedica al documentario “Sotto il Vulcano” una prima serata il 22 novembre su Rai Due. Il Vesuvio non è l’unico vulcano presente nel Golfo di Napoli: c’è anche Ischia, che pochi sanno essere un vulcano in piena attività e i Campi Flegrei, un vulcano nascosto nel sottosuolo e nel fondo del mare nella cui caldera gigantesca vivono milioni di persone, con una potenza distruttrice paragonabile solo allo Yellowstone. crediti foto@Shutterstock Music: «Funday» from Bensound.com



