Rita Dalla Chiesa: «Ho amato più di sempre Alberto Matano». Il messaggio dopo la puntata de La Vita in diretta

Rita Dalla Chiesa ha pubblicato un lungo post su Instagram, dove esprime tutto il suo affetto per Alberto Matano e per quanto accaduto a La Vita in Diretta. «Ci sono giornate che ti regalano un’emozione fortissima. Oggi a @vitaindiretta ho amato piu’ di sempre Alberto Matano, e il suo bisogno di difendere tutte quelle persone e quelle famiglie che, da ieri sera, sono state lasciate sole a combattere una battaglia che speravano di vincere», ha scritto.

APPROFONDIMENTI ROMA Mara Venier, pranzo con Alberto Matano dopo il dramma... TELEVISIONE La vita in Diretta, Alberto Matano cita Lorella Cuccarini dopo lo...

AstraZeneca, Rita dalla Chiesa parla dei vaccini a Domenica in e scoppia la polemica sui social: ecco cosa ha detto

Giuseppe Di Tommaso, Matano: «Se un inviato salva una vita, giornalismo si fa sul campo»

Foto: Kikapress Music: "Summer" from Bensound.com

LEGGI ANCHE:– Rita Dalla Chiesa furiosa su Twitter: ‘Ho perso tutte..'. Cosa è successo