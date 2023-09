Re Carlo e Camilla per la prima volta all'evento tanto amato dalla Regina Elisabetta

Il Re Carlo III e la Regina Camilla hanno partecipato agli Highland Games per la prima volta dalla morte della Regina Elisabetta. L'evento, noto anche come Braemar Gathering, era uno dei momenti pubblici preferiti della defunta sovrana che raramente perdeva lo spettacolo che si svolgeva ogni anno vicino a Balmoral Castle, nell'Aberdeenshire. Oggi anche suo figlio Carlo ha partecipato rappresentando la Famiglia Reale. La sorella di Carlo, la Principessa Anne, e suo marito Vice Ammiraglio Sir Tim Laurence, erano presenti anch'essi ai giochi. Tutto questo avviene un anno dopo che la defunta Regina fu costretta a rinunciare all'evento, scatenando le preoccupazioni per il suo stato di salute. Re Carlo e Camilla, come si sono conosciuti?